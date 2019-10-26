Соединенные Штаты ввели персональные санкции против государственного министра национальной безопасности в канцелярии президента Зимбабве Оуэна Нкубе. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, персональные санкции наложены на Нкубе за "грубые нарушения прав человека" в Зимбабве, включая лидеров оппозиции.

Пост госминистра нацбезопасности в канцелярии президента Зимбабве является одним из ключевых в силовой системе страны. Его полномочия включают в том числе кураторство разведывательной службы страны. Однако госминистр нацбезопасности не является членом кабинета и не подотчетен парламенту. В 80-х годах эту должность занимал нынешний глава государства Эммерсон Мнангагва.

25 октября в Зимбабве прошли массовые демонстрации в связи с впервые отмечаемым праздником - Днем против санкций. Центральным событием этого дня стало выступление Мнангагвы на 60-тысячном Национальном спортивном стадионе в столице страны Хараре. Он призвал немедленно снять с Зимбабве западные санкции, которые сковывают социальное и экономическое развитие страны.

Соединенные Штаты и Евросоюз ввели против Зимбабве санкции в период президентства Роберта Мугабе и в качестве ответной меры на земельную реформу, когда собственности лишились тысячи белых фермеров. Впоследствии санкции усиливались, в том числе, за нарушения, по мнению Запада, прав человека в этой стране на юге Африки.

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