"Мисс Земля-2019" стала Нэллис Пиментель из Пуэрто-Рико. Россию на этом конкурсе представляла "Краса России" Анна Бакшеева, которой все же удалось войти в десятку лучших и принять участие в финале битвы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Трансляция мероприятия велась в Facebook, там же организаторы шоу сообщили о победительнице.

Конкурс "Мисс Земля" проходит под эгидой ООН. Его цель - привлечь внимание к окружающей среде.

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