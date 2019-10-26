https://news.day.az/world/1169667.html Названо имя "Мисс Земля-2019"
Названо имя "Мисс Земля-2019"
"Мисс Земля-2019" стала Нэллис Пиментель из Пуэрто-Рико. Россию на этом конкурсе представляла "Краса России" Анна Бакшеева, которой все же удалось войти в десятку лучших и принять участие в финале битвы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Трансляция мероприятия велась в Facebook, там же организаторы шоу сообщили о победительнице.
Конкурс "Мисс Земля" проходит под эгидой ООН. Его цель - привлечь внимание к окружающей среде.
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