Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди на фоне охвативших страну протестов и беспорядков намерен провести ряд перестановок в правительстве. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на официального представителя кабмина Саада аль-Хадиси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, соответствующий запрос премьер подаст в Совет представителей (парламент). "Перестановки коснутся пяти министерских портфелей с целью повысить эффективность правительства", - сказал он, не уточнив, каких именно.

Ранее сообщалось, что парламентарии должны были собраться в субботу на экстренное внеочередное заседание, чтобы обсудить требования демонстрантов, решения Совета министров и реализацию пакета реформ, о проведении которых объявил Абдель Махди. Между тем, по поступающей информации, совещание было отложено из-за отсутствия необходимого кворума - на него пришло менее 90 депутатов из 329.

Новая волна протестов

В минувшую пятницу в Ираке начались новые акции протеста, которые быстро переросли в беспорядки. В них погибли 42 человека и порядка 2 тыс. пострадали. Манифестанты вступали в стычки с полицией и штурмовали местные администрации, офисы различных партий и шиитского военизированного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), устраивая там погромы и поджигая их. Всего из-за этих действий пострадало более 70 правительственных учреждений, партийных штабов и объектов частной собственности.

Наиболее неспокойной обстановка оставалась в Багдаде и еще семи провинциях: Ди-Кар, Басра, Васит, Майсан, Эд-Дивания, Бабиль и Мутанна. В большинстве из них введен комендантский час, который действует до сих пор.

Как указал аль-Хадиси, службы безопасности не несут ответственности за убийство протестующих. "Правительство ответственно за поддержание безопасности и стабильности в стране, власти делают все, чтобы сохранить мирный характер протестов. Силовики получили четкие инструкции не использовать летальные боеприпасы против демонстрантов, - сказал он, отметив при этом, что всех, кто повинен в гибели людей, ждет суд. - Однако пока мы не возлагаем ни на одну из сторон ответственность за нападения". По его словам, в рядах протестующих были провокаторы, которые подстрекали их к нападениям на госучреждения и прошиитские партии и структуры. Охрана этих офисов была вынуждена защищать себя и вверенную им собственность, указал он.

В МВД Ирака уже заявили, что не применяли чрезмерной силы против участников акций протеста, отметив в то же время, что атаки на частное и госимущество "не имеют ничего общего с мирной демонстрацией". В свою очередь, объединенное оперативное командование иракских ВС обвинило "третью сторону" в убийствах и поджогах во время мирных митингов, пообещав жестко отвечать всем "террористам и преступникам" и призвав демонстрантов сообщать о "диверсантах".

Власти в провинциях указывают на то, что манифестанты сами провоцировали действия, которые приводили к жертвам в их рядах. Так, ранее в субботу в одном из сожженных офисов в Эд-Дивании были обнаружены тела 12 демонстрантов, которые подожгли его, однако в суматохе не успели выбраться наружу.

В настоящее время обстановка в столице и других провинциях пока остается относительно спокойной. В Багдаде протестующие предпринимали несколько попыток прорваться с центральной площади Тахрир в "зеленую зону" - тщательно охраняемый район столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. Стражи порядка оттеснили их, применив слезоточивый газ. Сообщается о порядка 30 пострадавших.

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