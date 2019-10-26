В Нидерландах окружной суд Амстердама принял решение об аресте 100% акций компании South Stream Transport BV, которая занимается строительством газопровода "Турецкий поток" для доставки газа из России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в своем Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций "Южного потока" (South Stream Transport BV), которая, кстати, отвечает за строительство и управление "Турецким потоком")", - сообщил он.

Витренко отметил, что это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

"Многие другие активы "Газпрома" судебным исполнителям удалось арестовать еще тогда", - добавил Витренко.

В South Stream при этом заявляют, что арест акций компании не отразится на работе "Турецкого потока".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что газ по газопроводу "Турецкий поток" потечет в Турцию до конца 2019 года.

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