Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.

Об этом в субботу, 26 октября, заявил турецкий лидер Реджеп Тайин Эрдоган, сообщает NTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он напомнил о заключенных ранее с Россией договоренностях по созданию безопасной территории глубиной 30 километров и протяженностью 340 километров.

"Затем мы с Россией приступим к совместному патрулированию. Если в течение [отведенных им] 150 часов территории не будут очищены от террористов, то за этот процесс возьмемся мы", - заявил глава государства.

Эрдоган также выступил с угрозой открыть границы для сирийских беженцев в том случае, если Европа "не сдержит свои обещания". Кроме того, он напомнил, что США обещали, что курдские формирования отойдут от границы с Сирией, однако в действительности этого так и не произошло.

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