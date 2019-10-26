Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле этого года Россия ввела запреты на авиасообщение.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

"После того, как российская сторона запретила осуществление рейсов в июле месяце... за пять месяцев бюджет Грузии потерпел ущерб в размере 350 миллионов долларов. Доходы от туризма на сегодня перевалили за 2 миллиарда, и это реальные деньги", - заявил Гахария на встрече с жителями края Самегрело - Земо-Сванети.

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