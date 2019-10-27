Найденные мертвыми 39 человек в грузовике в британском Эссексе перед смертью писали сообщения своим родным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство ВВС.

Известно, что среди трупов следователи опознали граждан Китая и Вьетнама.

Одна из погибших, 26-летняя вьетнамка Фам Тхи Ча Ми написала своим близким, что ее путь за границу оказался неудачным.

"Мама, я так люблю тебя! Я умираю, потому что не могу дышать", - написала Ча Ми.

Это сообщение погибшая отправила за два часа до прибытия грузовика в город Пурфлит из Зебрюгге в Бельгии 22 октября.

"Моя сестра исчезла 23 октября. Она ехала из Вьетнама в Британию. Мы не можем с ней связаться. Мы опасаемся, что она находилась в том контейнере", - заявил полиции брат девушки.

Брат девушки рассказал, что за переправку в Великобританию она заплатила 38 тыс. долларов.

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