Новые столкновения между сторонниками независимости Каталонии и правоохранительными органами начались в Барселоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas.

В субботу в Барселоне прошла еще одна массовая акция протеста. В ней приняли участие 350 тысяч человек, сообщила Городская гвардия.

После этого часть протестующих - несколько тысяч человек - направились на улицу Лайетана, где расположено представительство Национальной полиции. Митингующие начали забрасывать стражей правопорядка различными предметами, на соседней улице произошли столкновения. Сейчас силовики пытаются вытеснить толпу от управления полиции.

Это первые беспорядки в Барселоне с конца прошлой недели.

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