Власти Калифорнии распорядились эвакуировать 50 тыс. человек из-за бушующих на севере американского штата лесных пожаров. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны, в ночь с субботы на воскресенье усиление ветра может грозить беспорядочным распространением огня. Полностью эвакуированы будут жители таких городов как Хилдсберг и Виндзор. Власти предупреждают, что скорость ветра в порывах может достигать 38 м/с.

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) в свою очередь предупредила, что в результате планового отключения электричества без света останутся порядка 940 тыс. потребителей. По подсчетам компании, речь идет более чем о 2 млн жителей северной Калифорнии. Отключение подачи электроэнергии затронет 36 округов.

В результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км. Как было установлено, бедствие спровоцировали неполадки в работе линий электропередачи Pacific Gas and Electric в районе населенного пункта Пулга на севере Калифорнии. Компания согласилась выплатить штраф в размере $1 млрд.

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