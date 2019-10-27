Президентские и парламентские выборы пройдут в воскресенье в Аргентине. Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 24 сенатора Конгресса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени и будут работать до 18:00. Голосование является обязательным для всех граждан Аргентины старше 16 лет. Предварительные итоги будут объявлены вечером.

На высший государственный пост претендуют шесть кандидатов. Основная борьба развернется между действующим главой государства Маурисио Макри и оппозиционным кандидатом и бывшим руководителем правительства Альберто Фернандесом.

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