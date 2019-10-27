https://news.day.az/world/1169728.html В Ираке погибли десятки человек в ходе демонстраций, тысячи ранены
В Ираке погибли десятки человек в ходе демонстраций, тысячи ранены
Иракские правозащитники сообщили о гибели 63 человек в стране за два дня протестов, ранены более 2,5 тысяч, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Число погибших протестующих достигло 63 в провинциях Багдад, Майсан, Ди-Кар, Басра, Мутанна, Диванийя, Бабиль, раненых - 2595", - говорится в полученном заявлении Верховной комиссии по правам человека.
В пятницу комиссия сообщала о 30 погибших.
По данным комиссии, за два дня нанесен ущерб 83 зданиям госучреждений и офисов политических партий.
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