Иракские правозащитники сообщили о гибели 63 человек в стране за два дня протестов, ранены более 2,5 тысяч, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Число погибших протестующих достигло 63 в провинциях Багдад, Майсан, Ди-Кар, Басра, Мутанна, Диванийя, Бабиль, раненых - 2595", - говорится в полученном заявлении Верховной комиссии по правам человека.

В пятницу комиссия сообщала о 30 погибших.

По данным комиссии, за два дня нанесен ущерб 83 зданиям госучреждений и офисов политических партий.

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