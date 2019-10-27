Все страны Европы, за исключением России и Белоруссии, в ночь на воскресенье перевели стрелки часов на час назад - на зимнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.

Время во всех государствах меняется одновременно - в 4 часа утра в воскресенье, так как это важно, например, для международных железнодорожных и воздушных перевозок. Процесс всегда проходит в одни и те же дни - последнее воскресенье марта и октября. Раннее воскресное утро было выбрано как вызывающее наименьшие неудобства, поскольку объем трафика самый низкий, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Перевод стрелок часов принят во всём Евросоюзе.

Финляндия ввела переход на летнее и зимнее время в 1981 году. Другие страны Северной Европы ввели данное правило годом ранее, и Финляндия стала последней страной в Европе, решившей переводить стрелки часов.

В настоящий момент в процессе реализации находится инициатива Финляндии о прекращении практики перевода стрелок часов в Евросоюзе.

Европейский парламент проголосовал весной 2019 года за финское предложение, которое должно вступить в силу в 2021 году.

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