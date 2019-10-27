Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили в экстренных службах Волгоградской области.

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Рейс произвел экстренную посадку по причине клинической смерти онкобольного пассажира 62 лет, летевшего умереть на родине. До прибытия бригады скорой помощи пассажир умер", - сообщили в экстренных службах региона.

Как сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда, самолет вылетел в пункт назначения в 16.15 по местному времени (15.15 мск) и через час приземлился во Владикавказе.

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