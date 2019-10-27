https://news.day.az/world/1169732.html Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
Страны Европы в последнее воскресенье октября переводят время на час назад, поэтому пассажирам нужно учитывать этот момент и сверить часы, чтобы не опоздать на свой рейс.
Кроме того, 27 октября все авиакомпании и аэропорты переходят на зимнее расписание полетов. Расписание авиакомпаний поменяется: появятся новые направления, увеличится количество рейсов на горнолыжные курорты и в страны, где зимой стоит жаркая погода.
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