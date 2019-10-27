57% британцев выразили мнение, что референдум по вопросу о членстве Великобритании в ЕС было бы лучше вовсе не устраивать, в то время как 29% опрошенных считают, что проведение голосования было правильным решением, свидетельствуют данные опроса Opinium, которые опубликовала газета The Guardian.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, издание отмечает, что, несмотря на разочарование британцев по вопросу о разводе с ЕС, Консервативная партия во главе с британским премьером Борисом Джонсоном улучшила свои позиции на 3 п. п. - до 40%. Рейтинг лейбористов за неделю не изменился (24%), а "Либеральных демократов" - ухудшился на 1 п. п. (15%). Также потеряли позиции партия Brexit (10%) и "зеленые" (3%). Поддержка "Шотландской национальной партии" выросла на 2 п. п. - до 5%.

Кроме того, британцы поделились ожиданиями от новой сделки с Евросоюзом, достигнутой Джонсоном. Так, около 40% респондентов считают, что она негативно скажется на экономике Великобритании, 26% ожидают от нее позитивных изменений.

Ранее Палата общин Великобритании предварительно одобрила соглашение с ЕС по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате британского парламента за три дня. В связи с этимДжонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов, и процедура ратификации сделки на это время будет приостановлена.

В четверг, 24 октября, британский премьер объявил, что призовет парламент провести досрочные выборы 12 декабря. На этом условии он готов дать парламентариям время на обсуждение его сделки с ЕС. Предполагается, что в понедельник Джонсон вынесет вопрос о досрочных выборах на обсуждение в парламенте.

Между тем, Bloomberg накануне сообщил о согласии всех стран ЕС на очередной перенос Brexit.

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