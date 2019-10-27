https://news.day.az/world/1169737.html В Белом доме анонсировали "важное заявление" Трампа
В Белом доме анонсировали "важное заявление" Трампа
Президент США Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление", сообщил Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов в Белом доме", - говорится в сообщении.
Ранее Трамп написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.
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