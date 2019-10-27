Американские военные направили дополнительные войска в район сирийского нефтяного месторождения в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве обороны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По их словам, это поможет предотвратить захват месторождений боевиками террористической организации ИГИЛ и других группировок, передает "Россия 24".

По данным издания, в Сирию должны прибыть несколько сотен военных США, но точное число неизвестно.

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