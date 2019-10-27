https://news.day.az/world/1169749.html США направили дополнительные силы в район сирийского нефтяного месторождения в Дейр-эз-Зор
США направили дополнительные силы в район сирийского нефтяного месторождения в Дейр-эз-Зор
Американские военные направили дополнительные войска в район сирийского нефтяного месторождения в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве обороны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По их словам, это поможет предотвратить захват месторождений боевиками террористической организации ИГИЛ и других группировок, передает "Россия 24".
По данным издания, в Сирию должны прибыть несколько сотен военных США, но точное число неизвестно.
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