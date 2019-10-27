Правительство Ирака заявило о приостановке вещания саудовских телеканалов Al Arabiya и Al Hadath на территории страны. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в качестве официальной причины временного запрета на трансляцию программ руководство арабской республики назвало отсутствие у телеканалов лицензии.

В пятницу в Ираке начались новые акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти, которые быстро переросли в беспорядки. В результате 42 человека погибли и порядка 2 тыс. пострадали. Манифестанты вступали в стычки с полицией и штурмовали здания местных администраций, офисы различных партий и шиитского военизированного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), устраивая там погромы и поджоги. Вследствие этих действий ущерб был причинен более чем 70 правительственным учреждениям, партийным штабам и объектам частной собственности.

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