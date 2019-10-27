В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию Эссекса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным телеканала, в понедельник Робинсон предстанет перед магистратским судом Челмсфорда.

"Королевская прокурорская служба уполномочила полицию Эссекса предъявить мужчине обвинения в связи со смертью 39 человек, чьи тела были обнаружены в Грейсе в среду", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что по этому делу также были арестованы еще три человека: 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона (Чешир) и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве и находятся под стражей.

Напомним, что на этой неделе полицейские обнаружили в индустриальном парке в Грейсе (Эссекс) грузовик с 39 телами. На данный момент установлено, что трейлер вечером 22 октября отправился на пароме из Зебрюгге (Бельгия) в порт Пурфлит (Великобритания), куда прибыл днем 23 октября. Головная часть грузовика с кабиной водителя прибыла из Северной Ирландии и забрала автоприцеп из Пурлифта.

По сообщению полиции, все погибшие были гражданами КНР. Однако позднее появилась информация о том, что по меньшей мере три человека в фургоне могли быть вьетнамцами. Так считают родственники граждан Вьетнама, отправившихся в Великобританию через Китай, поскольку их близкие перестали выходить на связь как раз в то время, когда произошла трагедия. Предположительно, вьетнамцы использовали поддельные китайские паспорта.

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