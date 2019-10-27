Пентагон заявил, что в ходе спецоперации в сирийской провинции Илдиб отряд "Дельта" уничтожил 48-летнего лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает издание Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщению, в ходе штурма своего дома террорист покончил с собой. В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп сделает важное заявление днем в воскресенье.

Данную миссию президент США Дональд Трамп одобрил неделей ранее. И вот, в воскресенье, 26 октября, около пяти утра по бакинскому времени он написал пост в Twitter, знаменующий итог операции.

"Только что произошло кое-что очень важное", - указал глава государства.

В субботу появились сообщения военных о вертолетах Пентагона над территорией Идлиба - последнего бастиона ИГ, как пишут американские СМИ. Вскоре официальный представитель армии США, проинформированный о результатах операции, сообщил, что Багдади был убит в ходе рейда.

Пентагон сразу же доложил об этом Белому дому - что у них есть "высокая уверенность" в том, что убитый является именно Багдади, но полная проверка - ДНК и биометрическое тестирование - еще не завершена.

Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал, что произошла короткая перестрелка, когда американские войска вошли на территорию комплекса, где скрывались террористы. Через некоторое время после начала штурма Багдади покончил с собой.

Две жены Багдади также свели счеты с жизнью. Другие члены семьи "главного террориста" присутствовали в этом же здании, но, согласно источникам в Пентагоне, в ходе рейда никто из них не пострадал.

По словам источников в минобороны США, операцию осуществило оперативное подразделение войск специального назначения "Дельта".

Это подразделение специального назначения армии США, задачами которого являются борьба с терроризмом, восстаниями, выполнение секретных заданий, включающих, но не ограниченных спасением мирных граждан и вторжением.

ЦРУ помогло военным найти укрытие лидера ИГ, приводит CNN слова источника в министерстве обороны. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли объявил, что Трамп выступит с важным заявлением в воскресенье в 9 часов утра (17.00 по Баку). Чиновник пояснил, что выступление будет связано с внешней политикой.

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