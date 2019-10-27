Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy - намерена купить крупнейшую транснациональную ювелирную компанию Tiffany. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Согласно данным AFP, компания Tiffany еще не дала ответа на предложение французской корпорации. Источник не указал размера предложенной со стороны LVMH суммы и высказал предположение, что сделка может и не состояться. По его данным, транснациональная ювелирная компания ведет в настоящее время консультации с экспертами ряда крупнейших банков. Официальный представитель Tiffany отказался прокомментировать появившиеся сведения о слиянии, назвав их "слухами и спекуляциями".

По положению на минувшую пятницу биржевая капитализация Tiffany приближается к $11,90 млрд. Ее оборотный капитал возрос за прошлый финансовый год на 6,5%, до $4,4 млрд. На компанию работает более 14 тыс. человек.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın