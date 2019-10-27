https://news.day.az/world/1169802.html В Петербурге 12-летнего школьника подозревают в убийстве матери
По информации издания 78.ру, в убийстве подозревается 12-летний сын женщины.
В материале указывается, что в квартире находился отец детей, в момент трагедии он был пьян. Однако мужчина все же позвонил своим родителям, которые и вызвали полицию.
В Петербурге 12-летнего школьника подозревают в убийстве матери
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело из-за убийства женщины, которую обнаружили в квартире с колото-резаными ранами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации издания 78.ру, в убийстве подозревается 12-летний сын женщины.
Как сообщило издание, у мальчика есть брат-близнец. Семья состоит на учете у социальных служб.
В материале указывается, что в квартире находился отец детей, в момент трагедии он был пьян. Однако мужчина все же позвонил своим родителям, которые и вызвали полицию.
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