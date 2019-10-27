Высокопоставленный источник в иракской разведке в воскресенье подтвердил информацию о ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает агентство INA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Defense One написало, что США провели в субботу в Сирии спецоперацию против главаря ИГ аль-Багдади. Предполагается, что аль-Багдади мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.



"Высокопоставленный источник в разведке подтвердил, что главарь ИГ аль-Багдади и иракские командиры группировки были ликвидированы в сирийском Идлибе", - сообщает агентство.

Ранее источник в сфере безопасности Ирака сообщил агентству Рейтер, что источники в Сирии подтвердили иракской разведке информацию о ликвидации аль-Багдади. По данным источников, главарь ИГ был ликвидирован вместе со своим телохранителем в сирийском Идлибе. Источник добавил, что местоположение аль-Багдади удалось обнаружить, когда тот пытался вывезти свою семью из Идлиба к турецкой границе. Кроме того, два иранских официальных лица также заявили агентству, что Иран получил информацию от сирийских должностных лиц о смерти аль-Багдади.

Администрация президента США ранее проинформировала, что Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление" в Белом доме. Трамп до этого написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.



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