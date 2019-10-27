https://news.day.az/world/1169811.html Турция помогла США провести операцию по ликвидации главаря "ИГ"
Турция помогла США провести операцию по ликвидации главаря "ИГ"
Минобороны Турции сообщило, что американские военные координировали свои действия с турецкими силами перед своей операцией по устранению лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В оборонном ведомстве отметили, что военные США и Турции обменялись информацией.
Как известно, пока сведения о ликвидации аль-Багдади не были официально подтверждены.
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