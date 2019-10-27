Минобороны Турции сообщило, что американские военные координировали свои действия с турецкими силами перед своей операцией по устранению лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В оборонном ведомстве отметили, что военные США и Турции обменялись информацией.

Как известно, пока сведения о ликвидации аль-Багдади не были официально подтверждены.

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