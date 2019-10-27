Голосование на президентских и парламентских выборах началось в воскресенье в Аргентине. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 18:00, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На высший государственный пост претендуют шесть кандидатов. Основная борьба развернется между действующим главой государства Маурисио Макри и оппозиционным кандидатом и бывшим председателем правительства Альберто Фернандесом.

Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 24 сенатора Конгресса. Как ожидается, предварительные итоги выборов будут объявлены вечером по местному времени. Голосование является обязательным для всех граждан Аргентины старше 16 лет.

Для победы в первом туре кандидату в президенты, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования состоится 24 ноября.

11 августа в Аргентине прошли первичные выборы (праймериз), на которых определились все кандидаты в президенты. За Фернандеса, представляющего левоцентристскую коалицию, проголосовали 47,65% избирателей. За Макри, представляющего правоцентристские силы, было отдано 32,08% голосов. Последние опросы общественного мнения показали, что оппозиционный кандидат не потерял лидерство и может победить уже в первом туре.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın