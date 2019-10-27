https://news.day.az/world/1169828.html В России женщина повредила глаза пятимесячному сыну из-за ссоры с мужем
Расследование уголовного дела продолжается.
В России женщина повредила глаза пятимесячному сыну из-за ссоры с мужем
В Хакасии возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью против женщины, предположительно ранившей сына после ссоры с супругом. Об этом сообщается на сайте регионального СК, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным следствия, 36-летняя женщина после скандала с мужем из ревности повредила пятимесячному мальчику оба глаза.
Ребенка госпитализировали, его мать задержали.
Расследование уголовного дела продолжается.
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