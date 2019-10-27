Главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади ликвидировали во время совместной операции после нескольких месяцев разведки. Об этом заявил командующий "Сирийскими демократическими силами" (SDF) Мазлум Абди, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пять месяцев шла разведывательная работа на земле и точечное преследование, пока не состоялась совместная операция по ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади. Мы благодарим всех, кто внес вклад в эту большую работу", - написал Абди в Twitter.

Ранее высокопоставленный источник в иракской разведке заявил РИА Новости, что Ирак сыграл значительную роль в ликвидации террориста.

Издание Defense One написало в ночь на воскресенье, что США провели в субботу в Сирии спецоперацию против главаря ИГ. Предполагается, что он мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.



Администрация президента США ранее проинформировала, что Дональд Трамп сделает в воскресенье "важное заявление" в Белом доме. Трамп до этого написал в Twitter, что "произошло что-то очень крупное", но не уточнил, что имеет в виду.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

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