Британская полиция отпустила под залог троих подозреваемых, задержанных на этой неделе по делу о гибели 39 человек, тела которых были в среду найдены в прицепе грузовика в графстве Эссекс. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье полицейским управлением графства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Под залог были отпущены трое подозреваемых, задержанных в ходе расследования обстоятельств гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в среду на территории города Грейс", - говорится в документе. Полиция отпустила мужчину и женщину, проживающих в городе Уоррингтон, и 46-летнего мужчину, задержанного ранее в аэропорту Станстед. Все они были допрошены и подозреваются "в причинении смерти 39 человек, а также вступлении в сговор с целью незаконной перевозки людей через границу". Они отпущены под залог до середины ноября, когда им предстоит предстать перед судом, который примет решение о необходимости ограничения их свободы в будущем.

В настоящий момент под стражей остаются двое человек: мужчина, задержанный в субботу полицией Ирландии в порту Дублина по подозрению в причастности к преступлению, и водитель грузовика - 25-летний житель Северной Ирландии Морис Робинсон. Пока что только Робинсону были предъявлены обвинения. В субботу британская прокуратура сообщила о том, что молодой человек обвиняется "в причинении смерти 39 человек, вступлении в сговор с целью незаконной перевозки людей через границу, пособничестве нелегальной иммиграции, а также отмывании денег". Он предстанет перед судом в понедельник.

В пятницу в полиции подтвердили, что тела, найденные в грузовике в промышленной зоне города Грейс в Эссексе (около 30 км от центральной части Лондона), начали доставлять в морг, проводится патолого-анатомическая экспертиза. В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию. Гражданство погибших пока не установлено. В четверг в полиции Эссекса сообщили, что есть основания считать их гражданами Китая, однако посольство КНР пока этого не подтвердило и занимается проверкой информации, полученной от полицейских. Посольство Вьетнама также проверяет наличие у погибших вьетнамского гражданства.

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