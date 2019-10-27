Глава минэнерго России Александр Новак заявил, что газопровод "Турецкий поток" будет построен в срок. Об этом он сказал в интервью "Москва. Кремль. Путин", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в настоящее время газопровод находится на этапе строительства. Он отметил, что подрядная организация также гарантировала, что "Турецкий поток" возведут вовремя.

"Строительные работы продолжаются, идут", - рассказал Новак.

Начало коммерческой эксплуатации газопровода запланирован на конец 2019 года.

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