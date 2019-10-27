Спустя 25 лет после избрания Нельсона Манделы президентом Южной Африки в стране сохраняется одна из наиболее глубоко проникающих на рынок основанных на расовых признаках экономических политик в мире, пишет Рассел Ламберти, соучредитель Mises Institute South Africa и главный стратег ETM Analytics.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в основе этой политики лежат позитивные меры выравнивания и уникальные законодательные меры для расширения экономических возможностей чернокожего населения (Black Economic Empowerment, BEE). Эти законы душат южноафриканскую экономику, отмечает Ламберти.



Позитивные меры выравнивания и BEE развивались в Южной Африке после апартеида. Позитивные меры выравнивания предписаны законом 1998 г. о равенстве в сфере занятости, который обязывает компании изменять свою рабочую силу до тех пор, пока она не будет отражать расовый состав местного экономически активного населения. Меры BEE были официально введены в 2003 г. Они требуют от компаний в ЮАР структурировать свою корпоративную собственность, советы директоров, менеджмент, персонал, закупки и благотворительность на основе расовой классификации.



Южноафриканцы по-прежнему классифицируются по расовому признаку для целей BEE и позитивных мер выравнивания. Наиболее благоприятствуемой группой являются те, кто классифицируется как "чернокожие/африканцы", считающиеся наиболее обездоленными во времена апартеида - несправедливой системы расовой сегрегации. Следующими наиболее привилегированными группами являются "цветные" (группа, происходящая от европейцев, коренных африканцев и индо-малайцев) и "индийцы" (потомки индийских поселенцев). Считается, что эти группы оказались в неблагоприятном положении в результате апартеида, но не в такой степени, как чернокожее население. Наименее предпочтительной группой для целей BEE и позитивных мер выравнивания являются "белые", как африкаанс-, так и англоговорящие, которые происходят в основном от европейских поселенцев или сами являются недавними переселенцами из Европы.

Меры BEE влияют практически на весь бизнес в Южной Африке. Компании с низкими показателями в рамках системы BEE имеют меньший доступ к госконтрактам. Баллы BEE компании также зависят от баллов BEE ее поставщиков. Крупные фирмы, особенно те, которые работают по государственным контрактам, обычно требуют от своих более мелких поставщиков улучшить показатели BEE. Те в свою очередь, требуют чтобы их еще более мелкие поставщики сделали то же самое, и так далее. В результате система BEE влияет на всю экономику.



"Можно было бы ожидать, что со временем такое законодательство будет сочтено менее необходимым и будет постепенно отменено. На практике с момента их законодательного закрепления в 2003 г. правила BEE стали более предписывающими, заставляя фирмы осуществлять операции в соответствии со все более жесткими расовыми критериями для поддержания их показателя BEE, - пишет Ламберти. - Правила еще сильнее склонились в пользу "более черных" фирм. Оценки некоторых компаний в рамках системы BEE снизились, потому что владельцы - цветные. Когда пересмотренные правила обусловили более низкие баллы для собственников, которые не являются "полностью" черными, их баллы упали, в результате чего они потеряли контракты!"



"BEE в Южной Африке - это форма расового социализма", - заключает Ламберти. Система направлена на достижение иного распределения труда и ресурсов по сравнению с тем, что могло бы возникнуть на полностью свободном рынке. Больше внимания уделяется расовой принадлежности людей, а не ценности их продукта или услуги.



"Конечным результатом является разрушение благосостояния и увековечение хронической, широко распространенной бедности. ВВП Южной Африки на душу населения, составляющий около $6 тыс. в 2019 г., не увеличился с поправкой на инфляцию за четверть века и снизился примерно на 10% с момента введения BEE", - отмечает Ламберти.



Как сообщалось ранее, в прошлом году президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза объявил о плане перераспределения земельных участков от богатых белых фермеров к более бедным чернокожим фермерам.



Хотя белые фермеры представляют меньшинство в ЮАР, они владели более 70% сельхозугодий в стране. Правящая партия "Африканский национальный конгресс" выступила за изменение конституции, чтобы разрешить экспроприацию земли без выплаты компенсации.



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