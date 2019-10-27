В иракском городе Хилла ночью были застрелены семеро участников массовых протестов. По данным местной полиции, убийства были совершены боевиками, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"По данным местной полиции, семь иракских протестующих были застрелены боевиками, которых поддерживает Иран, в городе Хилла на юге Ирака", - говорится в сообщении Anadolu.

Также стало известно, что огонь открыли представители организации "Бадр-аль-Шааби", которая является частью правящей партии Хашда аль-Шааби. В результате стрельбы были также ранены 42 протестующих.

Напомним, во время протестов в Ираке начиная с 25 октября в результате столкновений силовиков с антиправительственными демонстрантами погибли по меньшей мере 63 человека.

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