Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади уничтожен в ходе операции ВС США в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера ночью США привели главного в мире террористического лидера к правосудию. Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он был основателем и главарем ИГ - самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире", - указал президент США.

По словам главы Белого дома, аль-Багдади самоликвидировался вместе с тремя детьми.

Трамп заявил также, что Россия "прекрасно повела себя", открыв воздушное пространство над контролируемыми ей территориями в Сирии для ликвидации аль-Багдади. Вашингтон предупредил Москву о подготовке к спецоперации, Россия поблагодарила США за это, хотя не знала сути миссии, добавил глава Белого дома.

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