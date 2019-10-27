Президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание подчеркивает, что к настоящему моменту точно не известно, принято ли в Белом доме окончательное решение о выходе из договора. Один из источников газеты уточнил, что до сих пор продолжаются консультации по этому вопросу.

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