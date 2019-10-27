https://news.day.az/world/1169851.html Трам поблагодарил Россию и Турцию за помощь в ликвидации главаря ИГ
Трам поблагодарил Россию и Турцию за помощь в ликвидации главаря ИГ
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Трансляцию ведет NBCNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трамп отметил, что Россия пропустила вертолеты США над контролируемой ею территорией в Сирии.
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