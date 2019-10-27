Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Трансляцию ведет NBCNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трамп отметил, что Россия пропустила вертолеты США над контролируемой ею территорией в Сирии.

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