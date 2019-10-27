Президент США Дональд Трамп рассказал, как умер лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он рассказал, что аль-Багдади "трусливо убегал" и взорвал пояс смертника. По словам Трампа, вместе с аль-Багдади умерли трое его детей.

"Он умер, как собака, как трус", - заявил Трамп.

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