Действующий президент Мозамбика Филипе Ньюси победил на состоявшихся 15 октября президентских выборах, получив 73% голосов избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер.

Ньюси представляет правящую партию "Фронт освобождения Мозамбика" ("Фрелимо"), чьи кандидаты также получили большинство на парламентских и губернаторских выборах.

Главный соперник действующего президента и лидер оппозиционной партии "Мозамбикское национальное сопротивление" ("Ренамо") Осуфу Момади получил менее 22% голосов.

В Мозамбике 15 октября прошли президентские и парламентские выборы, а также выборы в законодательные собрания всех провинций. В стране, где минувшим летом завершилась длившаяся шесть лет гражданская война, голосование прошло в спокойной обстановке, не поступило ни одного сообщения о каких-либо инцидентах.

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