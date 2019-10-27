https://news.day.az/world/1169881.html Трамп подтвердил намерение вернуть на родину американских военнослужащих из Сирии
Трамп подтвердил намерение вернуть на родину американских военнослужащих из Сирии
Президент США Дональд Трамп подтвердил желание вернуть американских военных на родину из Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы не хотим держать наших солдат между Сирией и Турцией. Я хочу, чтобы наши военные были дома. Я скажу вам, кому нравится, чтобы мы были там. Сейчас это Россия и Китай", - сказал президент США, выступая из Белого дома с телеобращением к согражданам по поводу американской спецоперации в результате которой, как уверены в Вашингтоне, был уничтожен главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакр Аль-Багдади.
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