https://news.day.az/world/1169883.html Эрдоган и Меркель обсудили северо-восток Сирии
Эрдоган и Меркель обсудили северо-восток Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В пресс-службе администрации турецкого лидера сообщили, что Эрдоган и Меркель обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе, в том числе положение на северо-востоке Сирии.
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