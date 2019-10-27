Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В пресс-службе администрации турецкого лидера сообщили, что Эрдоган и Меркель обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе, в том числе положение на северо-востоке Сирии.

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