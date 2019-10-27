https://news.day.az/world/1169889.html В Белом доме рассказали, что станет с телом главаря "ИГ"
В Белом доме рассказали, что станет с телом главаря "ИГ"
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопаности Роберт О'Брайен заявил, что США намерены избавиться от тела главаря "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади " подобающим образом", сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Советник Трампа не уточнил, будет ли тело захоронено.
"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран
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