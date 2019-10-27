В американском штате Калифорния (США) проводится самая масштабная эвакуация в истории округа Сонома, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Свои дома должны покинуть 180 тысяч человек - это почти половина местных жителей. Спасательная операция связана с крупным природным пожаром. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в двух округах. Энергетики отключили свет в сотнях тысяч домов, чтобы избежать новых возгораний.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın