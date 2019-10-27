При авиаударе ВВС США в Сирии был уничтожен ближайший помощник главы "Исламского государства" Абул-Хасан аль-Мухаджир.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил командующий курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF) Мазлум Абди, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, ликвидация аль-Мухаджира стала продолжением преследования лидеров ИГ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США уничтожили лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади в Идлибе на территории, подконтрольной террористам "Джабхат ан-Нусры". По его словам, операцию проводили специальные силы страны.

Сообщалось, что помимо главаря террористической группировки американские силы уничтожили его подручных и значительное число боевиков. Во время спецоперации аль-Багдади подорвал пояс смертника. "Он умер как трус, убегая и плача", - отмечал президент США.

В результате операции, утверждает американский лидер, не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 маленьких детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

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