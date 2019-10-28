Палата общин британского парламента проголосует в понедельник по предложению премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря, передает ТАСС.

По оценкам экспертов, попытка Джонсона вывести из тупика процесс Brexit, изменив расклад сил в парламенте, имеет не так много шансов на успех, поскольку главе правительства нужно заручиться поддержкой двух третей от общего числа депутатов палаты.

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