https://news.day.az/world/1169913.html Палата общин проголосует по предложению Джонсона провести досрочные парламентские выборы
Палата общин проголосует по предложению Джонсона провести досрочные парламентские выборы
Палата общин британского парламента проголосует в понедельник по предложению премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря, передает ТАСС.
По оценкам экспертов, попытка Джонсона вывести из тупика процесс Brexit, изменив расклад сил в парламенте, имеет не так много шансов на успех, поскольку главе правительства нужно заручиться поддержкой двух третей от общего числа депутатов палаты.
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