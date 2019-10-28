Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Арест и допрос состоялись прошедшим летом.

Спецслужбы выяснили, что аль-Багдади в деревне в северо-западной Сирии. Далее спецслужбы продолжили сотрудничество с иракской и курдской разведкой. Также на место были направлены шпионы.

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