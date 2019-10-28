https://news.day.az/world/1169920.html Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США
Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
По его словам, в случае с операцией по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России)интересы двух стран пересеклись.
"Временами наши интересы пересекаются с интересами России. Прошлой ночью они пересеклись", - сказал О'Брайен.
При этом он подчеркнул, что "Россия представляет серьезную угрозу для США".
"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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