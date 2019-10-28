Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.

По его словам, в случае с операцией по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России)интересы двух стран пересеклись.

"Временами наши интересы пересекаются с интересами России. Прошлой ночью они пересеклись", - сказал О'Брайен.

При этом он подчеркнул, что "Россия представляет серьезную угрозу для США".

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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