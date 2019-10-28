В турецкой провинции Измир на западе страны прогремел взрыв у входа в одно из зданий. Как передает Day.Az, об это сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что самодельная бомба находилась в мусорном контейнере.

Жертв нет.

В результате взрыва сильно повреждена часть здания у входа.

О других деталях происшествия не сообщается.

Ведется расследование инцидента.

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