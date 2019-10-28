В Австралии гребнистый крокодил утащил домашнюю собаку на глазах ее хозяина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина снимал на видео трех псов, которые плескались в реке Уотсон на севере Квинсленда. Неожиданно из воды выпрыгнул крупный крокодил и схватил собаку, которую звали Бенни. В конце видео рептилия уплывает с добычей в зубах. "О нет, Бенни!" - сокрушается за кадром хозяин собаки, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Координатор Центра знаний аборигенов орукун Ноэль Уотермен (Noel Waterman) заявил, что эти кадры должны послужить предупреждением для владельцев собак, которые позволяют им играть в реках во время прилива, когда крокодилов особенно трудно заметить.

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