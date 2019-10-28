В Великобритании умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Об этом сообщается на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.

"Владимир Константинович Буковский, когда-то названный The New York Times "героем почти легендарного масштаба в советском диссидентском движении", умер от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже 27 октября 2019 года в 21:46 по гринвичскому времени. Ему было 76. В последние годы состояние его здоровья ухудшилось", - говорится в сообщении.

Буковский родился в 1942 году в городе Белебей в Башкирии, где его семья находилась в эвакуации. После возвращения в Москву он стал одним из активных участников диссидентского движения - организовывал регулярные собрания молодежи у памятника Маяковскому, а также распространял запрещенную литературу.

Буковского несколько раз арестовывали и отправляли на принудительное лечение. В общей сложности он провел в заключении 12 лет. Буковский получил известность как автор документальных разоблачений о существовании в СССР так называемой "карательной психиатрии" - постановке диссидентам медицинских диагнозов по политическим мотивам.

В 1976 году СССР обменял Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. После этого Буковский поселился в Кембридже, где продолжил писать о политических преследованиях в СССР, а также стал одним из организаторов кампании по бойкоту на Западе московской Олимпиады 1980 года.

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