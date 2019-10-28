Пилот, совершая полёт в самолёте с открытым верхом, решил запечатлеться на память, но порыв ветра вырвал телефон из рук неудачливого лётчика.

Видеокамера, установленная в кабине самолёта, запечатлела момент утраты. Реакция молодого человека, сидящего, по всей видимости, за спиной у пилота, управляющего летательным аппаратом, была вполне естественной, хотя некоторые интернет-пользователи посчитали сюжет забавным, но срежиссированным. Либо, что вполне вероятно, короткий клип являлся "завуалированной" рекламой частной американской аэробатической пилотажной группы "Скайтайперс", чей логотип чётко просматривался на шлеме главного героя видеоролика, передает Day.Az со ссылкой нa rai77.com.

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