Трое налётчиков, нагрянувших 25 октября в ювелирный магазин в лондонском районе Шепердс-Буш, столкнулись со случайными прохожими, которые объединившись, поймали одного из грабителей, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Местный житель запечатлел, как несколько пешеходов, ставших свидетелями налёта, вынудили воришек спасаться бегством. Одному из налётчиков не повезло и разъярённая толпа избила его.

Прибывшие полицейские отбили у пешеходов преступника и устремились на поиски подельников неудачливого воришки. Ущерб, нанесённый ювелирному магазину, не уточняется.

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