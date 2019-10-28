https://news.day.az/world/1170100.html Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга - ВИДЕО
Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга - ВИДЕО
Служебный автомобиль устроил небольшое ДТП на стоянке питерского аэропорта Пулково, протаранив бизнес-джет, сообщает региональное следственное управление на транспорте СКР. Последствия аварии сняли на видео, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.
Проводится доследственная проверка. О причинах аварии ничего не сообщается.
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